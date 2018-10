Bezoekers UGC binden kat de bel aan : muizen in de cinema

De bioscoopzalen van UGC Antwerpen hebben last van muizen.



Een bezoekster schrok zich een hoedje toen ze een muis zag voorbijlopen tijdens een avondje cinema. En ze bond de kat de bel aan. Volgens experts zijn bioscopen de perfecte plaats voor muizen: het is er droog, donker en er liggen restjes van onder meer popcorn op de grond. De woordvoerder van UGC zegt dat het complex er last van heeft door de trillingen van werken aan het Operaplein en de Leien, al is het niet de eerste keer dat ze ermee geconfronteerd worden. Ze zullen nu opnieuw hun vaste verdelgingsfirma inschakelen.