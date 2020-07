Buitenlandse toeristen mijden Antwerpen, en dat merken ze ook in het Rubenshuis. In een normale zomer bestaat 76 procent van de bezoekers uit buitenlandse toeristen, dit jaar is dat maar 26 procent. Het museum is open maar het aantal bezoekers is beperkt tot 240 per dag, maar sinds de laatste corona-maatregelen is het aantal reservaties teruggelopen.