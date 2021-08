Bezoekregeling UZA als laatste versoepeld: "Meer kwetsbare patiënten"

Vijf dagen feest voor iedereen, dat is de Antwerp Pride. Een festival met vooral aandacht voor liefde in al zijn kleuren en vormen, maar ook voor diversiteit. En dit jaar in het bijzonder ook taalgebruik, want het thema is 'Not just words', een verwijzing naar de impact van kwetsende woorden. In het openluchttheater Rivierenhof is gisteren het startschot gegeven voor de veertiende editie, intussen ook al de tweede zonder de alombekende parade, een afgeslankte Pride dus, maar daarom zeker niet minder feestelijk.