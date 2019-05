In de tweede klasse van het basket is Oxaco gisteravond kampioen gespeeld op het veld van Waregem. In de beslissende derde titelwedstrijd waren die van Boechout veel te sterk voor Waregem. 61-76 werd het, in West-Vlaanderen. Voot Team Green de eerste titel in tweede klasse. Wij zochten de spelers van Oxaco op, een dag na de feiten, met kleine oogjes.