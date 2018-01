Bibliotheek Bist tijdelijk gesloten wegens werkzaamheden

In Wilrijk is gisteravond een man van 26 onder vuur genomen vlak voor z'n huis. Er werden vier kogels afgevuurd. Het slachtoffer werd geraakt in de arm en de benen, maar overleefde de aanval. Het parket onderzoekt of het om een afrekening in het drugsmilieu gaat. Het slachtoffer zou onlangs nog anoniem getuigd hebben in het VRT-programma Pano over het drugsmilieu in Antwerpen.