Bibliotheek opent deuren voor de Nacht van Permeke

In De Roma in Borgerhout is gisteren Hollywood aan de Schelde in première gegaan, de langverwachte documentaire van Robbe De Hert. De officiële vuurdoop was er wel al op het filmfestival van Oostende, maar zeker voor een volbloed Antwerpse regisseur als De Hert is een film pas geslaagd als hij in de eigen stad te bewonderen is.