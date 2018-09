Bibliotheek Park start met zelfontlening

Na maanden lang de boeken voor te bereiden, is Bibliotheek Park klaar om te starten met zelfontlening. Dat wordt woensdag gevierd met de plechtige inhuldiging van de zelfontleningsautomaten, workshops voor kinderen en Mattias De Leeuw die live komt tekenen en vertelt over zijn werk als illustrator. Bovendien keert het zomerterras, waar bezoekers in juli en augustus van konden genieten, voor een dagje terug.

“De stad Antwerpen investeert in zelfontleningsstations in de openbare bibliotheken. Nu is Bibliotheek Park in Merksem aan de beurt. Dankzij die stations kunnen klanten zelf materialen ontlenen en inleveren. Dit geeft de medewerkers van de bibliotheek ruimte om zich meer toe te leggen op het helpen van bezoekers en klanten doorheen het ruime informatieaanbod in de bib te gidsen. In totaal investeert de stad ruim 75.000 euro in de installatie van de zelfbedieningsstations van Bib Park”, zegt schepen voor cultuur Caroline Bastiaens.

Woensdag is er vanaf 14 uur een bruisend feest voor jong en oud in Bib Park. De officiële inhuldiging van de zelfbedieningsinstallatie staat als eerste op het programma. Nadien zijn er workshops voor kinderen door Lauboratorium (Laura Vargas is een Colombiaanse artieste die in Merksem woont) en Dondergrond (open werkplaats voor kinderen en jongeren met de focus op kunst, experiment en ambacht). Buiten kunnen klanten terecht op het gezellige zomerterras dat speciaal voor het feest opnieuw wordt opgebouwd in samenwerking met Merksemdok. Als kers op de taart komt illustrator Mattias De Leeuw live tekenen en vertellen over zijn werk.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : Pixabay)