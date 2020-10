Nieuws Bibliotheek van Rumst verhuist naar woonzorgcentrum

De bibliotheek van Rumst is verhuisd. En wel naar het woonzorgcentrum in de buurt. Voordeel daarvan: er is meer interactie en beleving voor de bewoners van het woonzorgcentrum. En ook voor de bezoekers van de bib. Of dat was toch zeker de bedoeling. Want in deze coronatijden zal dat natuurlijk niet meer zo evident zijn.