Toerisme Ranst en Regionaal Landschap de Voorkempen lanceren op 1 september een gratis educatief pakket ‘Biekes Bijzzzzondere Bijentocht’ voor het basisonderwijs (graad 2 en 3). Een geanimeerde fietstocht, gelegen op de route ‘Fietsen met Bieke de Bij’ met leerrijke opdrachten voor kinderen én leerkrachten langs fruitboomgaarden en fruitleveranciers. Dé manier bij uitstek om Ranst te verkennen!



In 2017 lanceerden toerisme Ranst en Regionaal Landschap de Voorkempen de vernieuwde route ‘Fietsen tussen bloesems en fruit’ en daaraan gekoppeld het verkorte traject voor gezinnen ‘Fietsen met Bieke de Bij’. Beide routes liggen op het fietsknooppuntennetwerk ‘Kempen’ langs prachtige fruitboomgaarden en fruitleveranciers uit Ranst. Immers dé toeristische trekpleister bij uitstek om te verkennen, in het bijzonder in het voor- en najaar!

In 2019 ontwikkelde Toerisme Ranst in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen een gratis educatief pakket dat bestaat uit een fietstocht van 18.5 km, geënt op de fietsknooppunten van de route ‘Fietsen met Bieke de Bij’. Dit pakket is specifiek ontwikkeld op maat van basisscholen (2de en 3de graad). Op verschillende stopplaatsen worden kinderen én hun leerkrachten uitgedaagd om creatieve en actieve opdrachten te doen. Leren en spelen gaan daarbij hand in hand.

De kinderen worden op sleeptouw genomen door de ondernemende Lenn en Lena. Ze maken ook kennis met Bieke de Bij. Ze leren over de landschapskenmerken van Ranst, de fruitteelt in de boomgaarden, biodiversiteit, het leven van de bij in de boomgaarden, de invloed van het klimaat,… Om de opdrachten uit te voeren moeten ze samenwerken, creatief zijn en kritisch nadenken.

Bij het pakket horen een voorbereidend traject (een educatief spel) om in de klas te spelen, uitdagingen op verschillende stopplaatsen en heel wat ideeën rond naverwerking, afgestemd op de leerdoelen. Je kan de fietstocht eventueel ook combineren met een bedrijfsbezoek. Dit pakket kan je gratis downloaden vanaf 21 augustus: https://www.ranst.be/edu_bieke

(bericht : Toerisme Ranst en Regionaal Landschap De Voorkempen - foto © Gemeente Ranst)