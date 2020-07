The Big Jump – het initiatief dat jaarlijks aandacht vraagt voor proper water – gaat dit jaar virtueel. Door de coronacrisis is een massasprong niet mogelijk. Daarom hebben de organisatoren een oproep gelanceerd om een filmpje te posten op sociale media van een creatieve sprong in het water. Voor de organisatoren is dit een signaal voor een betere waterkwaliteit.