"Bij nieuwe lockdown mogen scholen niet meer dicht"

Een tweede golf of tweede lockdown moet anders worden aangepakt. Het kind moet daarbij vanaf dag één centraal staan. Dat zegt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in de krant De Zondag. De minister wil bij een tweede golf absoluut niet weten van een nieuwe sluiting van speelpleinen en scholen. En ook speelpleinen en skateparken mogen niet opnieuw worden gesloten, vindt de minister. Net als de scholen dus. "We houden die best open. De sluiting van de scholen heeft een enorme impact gehad op kinderen", aldus Dalle.

Nog in De Zondag bepleit Dalle een nieuw globaal plan om de overheidsfinanciën te saneren, zoals Jean-Luc Dehaene dat heeft uitgevoerd in de jaren negentig. "Er zullen heilige huisjes moeten sneuvelen. We gaan enerzijds moeten besparen, ook in de sociale zekerheid."

Foto Belga