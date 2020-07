Bij Trix blijven ze ondanks moeilijke periode optimistisch

De Nationale Veiligheidsraad stelt de beslissing over mogelijk nieuwe versoepelingen met een week uit. Op 1 augustus zouden dubbel zoveel bezoekers toegelaten worden op culturele evenementen, maar door de recente stijging van de coronacijfers is dat dus nog niet zeker. Dat is vooral slecht nieuws voor de concertzalen, die zo nog wat langer in onzekerheid blijven. Bij Trix in Borgerhout blijven ze wel optimistisch.