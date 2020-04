Het Wezenbergzwembad is opnieuw open, maar wel voor een heel select publiek. Elf topzwemmers, waaronder Pieter Timmers en zijn coach Ronald Gaastra, mogen sinds gisteren het bad weer in. Maar de regels van social distancing moeten ook in het water gerespecteerd worden. Dat wil zeggen, zwemmen in verschillende shifts, en elke zwemmer z'n eigen baan.