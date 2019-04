Thuis met LEGO spelen, dat hebben we bijna allemaal vroeger gedaan. Maar nu gebeurt dat ook op school. Basisschool Het Laerhof in Merksem heeft vanaf nu een eigen LEGO Education Studio. Een plek waar de leerlingen met LEGO aan de slag gaan, en allerlei ontwerpen in elkaar steken. Spelen op school dus, en ondertussen steken ze er nog iets van op ook.