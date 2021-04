De organisatie van Tomorrowland hoopt morgen groen licht te krijgen van het Overlegcomité om haar festival eind augustus en begin september te laten doorgaan. Ze is ervan overtuigd het grootste dancefestival ter wereld coronaveilig te kunnen laten verlopen. Daar wordt dag en nacht aan gewerkt en is al flink voor geïnvesteerd, aldus de organisator vanmorgen op een persconferentie over de camping van Tomorrowland in Rumst. Een camping die in conflict komt met de klei-ontginning daar.