Bijna 15.000 tickets de deur uit voor KV Mechelen - Beerschot Wilrijk

Na het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal wordt er komend weekend voor de eerste keer opnieuw gevoetbald in de Belgische profcompetities. Zondagnamiddag ontvangt KV Mechelen Beerschot Wilrijk, op de elfde speeldag in de Proximus League. Voor die wedstrijd zijn al meer dan 14.500 tickets verkocht, zo meldde KVM vrijdag.

'Die steun is overweldigend. Als raad van bestuur willen we hen ook een duidelijk signaal geven: we gaan verder met de ambities van deze wondermooie club', zei Dieter Penninckx namens de Mechelse raad van bestuur. 'Je voelt dat die wedstrijd leeft, dat iedereen wil samenkomen, erbij zijn.' Donderdagavond kwamen de bestuursraden van KV Mechelen samen. Daar werd beslist dat de ambities niet bijgesteld worden, ondanks het woelige vaarwater waarin de club zich bevindt. Olivier Somers en Thierry Steemans, respectievelijk hoofdaandeelhouder en financieel directeur van KV Mechelen, werden immers aangehouden en in verdenking gesteld van lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en omkoping. Ook sportief directeur Stefaan Vanroy werd in verdenking gesteld, maar vrijgelaten onder voorwaarden. 'Promoveren is en blijft het doel. We willen de goede sportieve lijn en prestaties van de afgelopen weken voortzetten, te beginnen nu zondag met de match KVM-Beerschot.', zo klinkt het 'achter de kazerne'.

(foto © Belga)