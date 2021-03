Bijna 2.000 coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen

Er zit weinig beweging in de corona-tendenzen die Sciensano vanochtend bekendmaakte. Tegelijk gaat het aantal patiënten met corona in de Belgische ziekenhuizen nog altijd in stijgende lijn.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat zij gisteren met 1.998 waren, 61 meer dan in het weekend. Op intensieve zorg gaat het om 440 coronapatiënten, een toename met 15. De voorbije week lag het aantal ziekenhuisopnames op gemiddeld 146,7, een cijfer dat weinig verandert. Het aantal besmettingen lag op gemiddeld 2.336 per dag. Dat is een lichte daling (-3 procent) van het weekgemiddelde. Nochtans werd er meer getest (+7 procent), terwijl de positiviteitsratio met 6,1 procent onveranderd bleef. Bij de coronadoden is er wel een toename merkbaar. Het weekgemiddelde ligt nu op 26,3 per dag, een stijging met 11 procent.

