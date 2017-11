Bijna 300 boetes per dag voor gsm'en achter het stuur

In 2016 werden in totaal 108.500 boetes uitgeschreven voor het gebruik van de gsm achter het stuur. Dat zijn bijna 300 overtredingen per dag, zo blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Van het totaal aantal uitgeschreven boetes ging meer dan de helft (58.012) naar bestuurders van personenwagens, terwijl ongeveer een kwart van de overtreders (25.442) met een bestelwagen reed. Vrachtwagenchauffeurs liepen 7.025 keer tegen de lamp, buschauffeurs 425 keer.

“Opvallend is dat meer fietsers betrapt worden met een gsm in hun hand”, zegt Van den Bergh. “Het gaat ‘slechts’ om 836 boetes, maar het aantal is wel gestegen tegenover de voorbije jaren.” Volgens het Kamerlid blijven de algemene statistieken voor gsm’en achter het stuur van vorig jaar stabiel ten opzichte van 2015. En ook dit jaar lijkt de trend zich voort te zetten.

Foto: Belga