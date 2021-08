Bijna 300 (!) flessen lachgas in beslag genomen

Toen een anonieme patrouille van de lokale recherche van de Antwerpse politie een zwalpende camionnette opmerkte op de Ring besloten ze het voertuig te controleren. In de bestelwagen werden 100 flessen van 2,7 liter en 12 flessen van 50,5 liter lachgas aangetroffen. De bestuurder verklaarde dat hij deze vanuit Nederland moest gaan leveren in Parijs. De man werd gearresteerd voor verder onderzoek, het voertuig en alle lachgasflessen werden in beslag genomen.

Een patrouille van de mobiele eenheid merkte dan weer een bestelwagen op die in de Van de Perrelei in Hoboken op het voetpad geparkeerd stond. Omdat de deur van de laadruimte geopend was, viel hun oog meteen op dat het voertuig gevuld was met wel 139 flessen lachgas. De Nederlandse bestuurder van de wagen had geen rijbewijs of identiteitsdocumenten op zak maar reageerde laconiek dat hij toestemming had om lachgas te vervoeren en te verkopen. Dit kon hij echter niet staven aan de hand van eender welk document. Hij had ook geen geloofwaardige verklaring voor de 7 600 euro die werd aangetroffen in zijn voertuig.

Bovendien bleek op het adres van de controle een klant van de man te wonen die erkende verslaafd te zijn aan lachgas. In zijn woning werden maar liefst 35 flessen aangetroffen. De bestuurder van de bestelwagen werd gearresteerd voor verder onderzoek. Alle aangetroffen lachgasflessen werden in beslag genomen.