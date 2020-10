Bijna 3,6 miljoen mensen vroegen hun gratis treinritten aan

Bijna 3,6 miljoen mensen hebben de Hello Belgium Railpass aangevraagd, de gratis twaalfrittenkaart voor de trein. Dat meldt de NMBS.

De regering besliste in juni om alle inwoners gratis treinritten aan te bieden. De maatregel is bedoeld om de Belgische toeristische sector, die zware klappen kreeg door de coronacrisis, een duwtje in de rug te geven. De lancering ervan werd twee keer uitgesteld uit vrees voor overbevolkte treinen. Alle inwoners van België vanaf 12 jaar konden de gratis railpass tot woensdag middernacht aanvragen.

De Railpass kan worden gebruikt vanaf maandag 5 oktober tot en met woensdag 31 maart 2021. De kaart geeft recht op twee treinritten per maand, bijvoorbeeld één reis heen en terug. Reizen kan tijdens de week na 9 uur en om het even wanneer tijdens het weekend.

Uit een bevraging blijkt dat bijna iedereen (95 procent) de treinkaart in z'n vrije tijd zal gebruiken. Gezien meer dan 50 procent aangeeft de pass te willen gebruiken in het weekend, kan dit volgens de NMBS theoretisch leiden tot een verdubbeling van het aantal klanten in de trein tijdens het weekend.

