Bijna 4 op de 10 kocht vorig jaar tweedehands

Bijna 4 op de 10 Vlamingen (38,8%) kochten vorig jaar één of meerdere tweedehandsspullen. Vrouwen (41,6%) deden dit iets vaker dan mannen (35,9%). Dit blijkt uit een onderzoek bij ruim 1.100 Vlamingen in opdracht van De Kringwinkel, 2dehands, Troc.com en Cash Converters. Tweedehands kopen boomt in Vlaanderen en dat is geen toeval, klinkt het in koor bij de tweedehandsspelers: “Het is een eenvoudige manier om iets voor het milieu te doen, het is hip en je kan er ook nog eens geld mee besparen”.

Het kopen van tweedehandsspullen heeft de tijdsgeest mee. Een kwart (25%) van de Vlamingen kocht vorig jaar meer tweedehandsspullen in vergelijking met het jaar daarvoor. Ruim de helft (56,3%) kocht er ongeveer evenveel. Boeken en strips (33%), kleding (32,7%) en speelgoed (24,4%) werden het meest verkocht. En dat merken ze ook bij De Kringwinkels in Antwerpen: “Elk jaar zien we het aantal klanten en verkochte artikelen stijgen, mensen staan steeds meer open voor tweedehands.” Vertelt Louise Vrints, Marketingverantwoordelijke van De Kringwinkel Antwerpen.

Top 5 van wat mannen vorig jaar kochten

Boeken en strips (31,2%)

Speelgoed (21,9%)

Games, CD’s en DVD’s (19,7%)

Kleding (19,5%)

Decoratie-artikelen (17,3%)

Top 5 van wat vrouwen vorig jaar kochten

Kleding (44%)

Boeken en strips (34,6%)

Speelgoed (26,6%)

Decoratie-artikelen (24,7%)

Games, CD’s en DVD’s (13,4%)

Jongeren in De Kringwinkel

Vooral jongeren kopen vaker tweedehands. 45,2% van de -34 jarigen schafte zich vorig jaar iets tweedehands aan tegenover 31,6% van de 55-plussers. “We merken dat steeds meer jongeren de weg naar onze winkels vinden. Tweedehands is hip, origineel, duurzaam én betaalbaar, de ideale combinatie voor millenials en jonge gezinnen.” Zegt Louise.