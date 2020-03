Bijna 50 procent minder auto's op de weg

Voor het eerst zijn er cijfers over het verkeer op de snelwegen na de coronamaatregelen van de federale overheid. Het aantal voertuigen nam op maandag 16 maart af met 20 procent. Op 23 maart, een week later, zelfs met 48,5 procent. Dat meldt VRT NWS.

Be-Mobile , de verkeerspartner van de VRT, vergeleek de cijfers van 9, 16 en 23 maart met elkaar. Globaal viel het aantal voertuigen terug met 48,5 procent in vergelijking met 9 maart. Het is alleen het autoverkeer dat afneemt want het aantal vrachtwagens op de weg blijft gelijk. Meer nog, op 16 maart waren er gemiddeld zelfs 3 procent meer vrachtwagens. In de ochtendspits was het wat rustiger, maar overdag reden er beduidend meer vrachtwagens op onze wegen. Dat kan onder meer te maken hebben met het hamstergedrag van mensen, waardoor supermarkten in de afgelopen twee weken vaker nieuwe leveringen nodig hadden.