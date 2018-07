Bijna 5500 niet-Belgen in Antwerpen hebben zich geregistreerd om te kunnen stemmen

In Antwerpen hebben bijna 5500 niet-Belgen zich geregistreerd om te kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.



Ook niet-Belgen die in de stad wonen, hebben stemrecht. In Antwerpen gaat het om meer dan 63.000 inwoners. Maar slechts een fractie daarvan, 8,5 procent, heeft zich ook effectief ingeschreven om te kunnen gaan stemmen. Inschrijven is verplicht. Niet-Belgen moeten bij de stad of de gemeente waar ze wonen een aanvraagformulier indienen. Dat kan ten laatste vandaag. Er zullen in oktober al zeker 1000 niet-Belgen meer naar de stembus in Antwerpen trekken, dan bij de verkiezingen in 2012.

(foto Pixabay)