Bijna 800 ondernemers op zomerfeest Unizo op Antwerp Airport

Samen met een 800-tal ondernemers beleeft UNIZO provincie Antwerpen vanavond het eerste Zomerfeest. Meteen wordt ook Antwerp Airport voor het eerst gebruikt als feestlocatie. "Het succes van deze eerste editie willen we zeker verder zetten door er een traditie van te maken", zegt Sofi Van Ussel, directeur UNIZO provincie Antwerpen overtuigd. "De volgende twee jaar staat het Zomerfeest alvast afwisselend gepland in de Kempen en in Mechelen."

In de erg nabije toekomst wil UNIZO provincie Antwerpen wegen op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. "We willen geen onmogelijke dingen, maar we willen overleggen over realistische, haalbare en constructieve oplossingen. Ook voor de lokale besturen is bijvoorbeeld een rol weggelegd om mee het fiscale kluwen voor ondernemers te ontwarren."

Mobiliteit

Uiteraard kan ook de mobiliteitsproblematiek niet achterwege blijven. En daarbij heeft UNIZO provincie Antwerpen het niet alleen over de meest actuele en in het oog springende dossiers zoals dit van de heraanleg van de Leien in de stad Antwerpen. "We willen een forum zijn waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen en verzuchtingen hieromtrent. Bij UNIZO begrijpen we ook wel dat werken nodig zijn. Een goed uitgebouwde infrastructuur is immers van levensbelang voor ondernemerschap en ieders welvaart. "Toch willen we voor de huidige en toekomstige werken meedenken over een duurzaam actieplan om dit met zo min mogelijk hinder te laten gepaard gaan", klinkt het bij Unizo.