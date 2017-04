Bijna één op 50 gecontroleerde bestuurders heeft te veel gedronken

In de eerste helft van de nacht controleerde de verkeerspolitie van Antwerpen de auto's die over de Boomsesteenweg de stad verlieten. Daarna waren er controles op de Charles De Costerlaan op Linkeroever. In totaal werden 2 062 bestuurders gecontroleerd.

Wie gecontroleerd werd, moest blazen in een sampletoestel. Waar het toestel positief reageerde, die bestuurder moest een effectieve ademtest afleggen.

19 bestuurders bliezen 'P'. Van hen moesten 4 personen onmiddellijk hun rijbewijs achterlaten voor 15 dagen.

Ook 19 mensen bliezen 'alarm'.

Er zijn 9 positieve speekseltesten geregistreerd. Dat betekende voor de bestuurder elke keer een intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen.

Op drie verschillende plaatsen stond vannacht een mobiele flitscamera opgesteld.

Van 1 342 voertuigen werd de snelheid gecontroleerd.

80 bestuurders reden te snel. 64 van hen zijn door de politie uit het verkeer gehaald.

Vier bestuurders moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren omwille van overdreven snelheid.





Een bestuurder liep afgelopen nacht twee keer tegen de lamp. De man legde aan de controlepost op de Boomsesteenweg een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingehouden. Maar dat hield de man niet tegen om zich later in de nacht opnieuw in het verkeer te begeven. Op linkeroever reed hij op het dispositief aan de Charles de Costerlaan in. De politie trad passend op en er werd een proces-verbaal opgesteld.