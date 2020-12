Nieuws Bijna evenveel nieuwe horecazaken gestart als vorig jaar

Ondernemers laten zich niet ontmoedigen door de coronacrisis. Er zijn bijna evenveel nieuwe horecazaken opengegaan dit jaar als in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de cijfers die Horeca Vlaanderen vandaag bekend maakt. In de maand juli waren er zelfs meer starters in vergelijking met 2019. En ook wie een wandeling maakt in het centrum van de stad Antwerpen zal dit merken. Wij gingen langs bij twee nieuwe zaken op de Groenplaats en de Wilde Zee.