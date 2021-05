Bijna helft gevangenispersoneel is gevaccineerd. Ook al heel wat gedetineerden

Het zal vanaf 9 juni toch mogelijk zijn om buiten af te spreken met 50 mensen zonder een professionele cateraar in te huren. Dat zegt Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdagavond in de Cooke & Verhulst Show op Play Vier. In de nasleep van het jongste Overlegcomité werd Jambon bij ATV gevraagd naar de regels rond het afspreken in de tuin. De minister-president antwoordde daar dat het met groepen tussen 11 en 50 personen enkel toegelaten zou zijn om af te spreken met de regels van de horeca en met een professionele cateraar. Dat veroorzaakte heel wat ophef, nog voor de maatregel in het federale Ministerieel Besluit was verschenen. Jambon had daarom dinsdag overleg met premier Alexander De Croo en er werd beslist om toch soepeler op te treden. 'We gaan vanaf 9 juni, de eerstvolgende datum dat er verder versoepeld kan worden, tuinfeesten tot 50 mensen toelaten', aldus Jambon. 'Cateraar of geen cateraar, het doet er niet toe. Het horecaprotocol dat vandaag ook op de terrassen van toepassing is, zal dat ook op tuinevenementen zijn.' Dat betekent dus onder meer vier mensen per tafel en voldoende afstand tussen de tafels. De manier van communiceren kan niet bij alle coalitiepartners op begrip rekenen. 'Is dat de manier waarop we de mensen informeren?', vraagt CD&V-voorzitter Joachim Coens dinsdagavond op Twitter.