Bijna helft van gecontroleerde reizigers heeft geen kaartje

In de vooravond zijn acht personen onwel geworden in de Antwerpse haven. Ze klaagden over hoofdpijn. Wat precies de oorzaak van de klachten is, is op dit moment nog onduidelijk. Even werd gedacht aan giftige stoffen. Maar de brandweer kwam ter plaatse om metingen te doen en stelde geen verhoogde concentraties vast. Het medisch interventieplan werd even opgestart, maar werd ook snel weer afgeschaald.