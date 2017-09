Bijna helft Vlaamse twintigers had ooit 'casual sexrelatie'

Bijna de helft van de Vlaamse twintigers had ooit een ‘casual sexrelatie’. Dat zegt onderzoekster Elisabeth Timmermans van de KU Leuven. Volgens Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, is het een evolutie eigen aan deze tijd en bijhorende datingapps. Jongeren zijn nog wel steeds op zoek naar een relatie, klinkt het.

Communicatiewetenschapster Elisabeth Timmermans ging voor haar doctoraat na of het klassieke daten gedateerd is. Ze bevroeg 2.350 jongvolwassenen (18-29) over hun seksuele gedrag. Onder hen had 46 procent ooit een casual sexrelatie of een serie van seksuele ontmoetingen zonder dat er echt een relatie aan te pas komt. “Het is de nieuwe norm, zegt Timmermans. “Jonge mensen verkennen elkaar via seks. Het lijkt vandaag de enige manier om iemand te vinden.” Ze geven zich dus eerst fysiek bloot en nadien pas emotioneel. “Vandaag verloopt daten meestal volgens een ander stramien: eerst seks, dan een relatie. Dat is het idee dat bij veel twintigers leeft.” Niet elke twintiger is daar even gelukkig mee, klinkt het, maar verschillende singles gaven aan dat het de enige manier lijkt om iemand te vinden.

Ruth Borms, seksuologe bij Sensoa, vindt het geen problematische evolutie. “Ik zou het niet alarmerend noemen. Het is een trend die zich zet en ook te verklaren is in die levensfase.” Ze experimenteren meer en er zijn de middelen om het mogelijk te maken, bijvoorbeeld via datingapps als Tinder. “Experimenteergedrag”, klinkt het. “Maar dat neemt niet weg dat mensen nog altijd op zoek gaan om een relatie aan te gaan met elkaar. Relatievorming is nog steeds belangrijk.”