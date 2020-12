Bijna negen op tien zegt maatregelen te respecteren met oudjaar

We geven elkaar weer wat vaker een hand of een zoen, maar met kerst hield een grote meerderheid zich aan de regels. En dat gaan we weer doen met oudjaar, blijkt uit de Grote Coronastudie. Voor de krokusvakantie in februari koesteren we nog geen grote verwachtingen over versoepelingen.

De Grote Coronastudie, een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), was dinsdag aan de 27ste editie toe. Net geen 27 500 mensen maakten alweer even tijd vrij om de vragenlijst in te vullen. Dat zijn er 6000 meer dan twee weken geleden, een mooie stijging dus. Opvallend: 6,5% van de respondenten geeft aan voor de eerste keer te hebben deelgenomen.

Enkele interessante resultaten:

Tijdens de kerstdagen hield 74% van de deelnemers van de Grote Coronastudie zich aan de regels. Alleenstaanden deden het met 78% nog net iets beter. In de categorie 18 tot 35 jaar hield 57,8% zich aan de maatregelen. Zij vierden kerst ook vaker ’s avonds en met niet-huisgenoten. 87% zegt de maatregelen met oudjaar te zullen volgen.

Net voor kerst was er veel ophef over het feit dat kinderen binnenshuis meetellen als knuffelcontact. Dat was zo beslist, maar in de communicatie kwam het niet altijd even helder naar voor. “Uiteindelijk leek het in de praktijk nog mee te vallen”, aldus Koen Pepermans, sociaal wetenschapper op UAntwerpen. “Voor 75% van de respondenten had het geen impact op de plannen. 13% heeft er rekening mee gehouden, 12% hield geen rekening met deze beperking.”

Opvallend, en waarschijnlijk ook samenhangend met de feestperiode, waarin mensen hun familie en vrienden – bij voorkeur buiten – willen zien: meer mensen geven aan de voorbije twee weken een hand of een kus gegeven te hebben aan niet-gezinsleden. Zowat één op drie mensen tussen 18 en 35 jaar deed dat, bij de 36- tot 65-jarigen gaat het om een kwart.

Krokusvakantie

De Grote Coronastudie polste ook naar de verwachtingen van de mensen voor de komende weken. Die zijn vrij gematigd. Meer dan 50% van de deelnemers denkt dat er tijdens de krokusvakantie in februari nog niet veel mogelijk zal zijn, behalve voor het beoefenen van teamsporten. Jongeren zijn over het algemeen iets optimistischer dan oudere leeftijdscategorieën.

