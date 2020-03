'Bijna utopisch dat we na paasvakantie terug naar orde van de dag kunnen'

'Als ik viroloog Marc Van Ranst hoor zeggen dat het een jaar zal duren voor de situatie weer normaal wordt, denk ik dat het utopisch is dat we na de paasvakantie opnieuw naar de orde van de dag kunnen gaan'. Dat heeft Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gezegd.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zei gisteren dat hij zich 'weinig illusies' maakt over het heropstarten van de lessen na de paasvakantie. Ook de onderwijskoepels en onderwijsvakbonden houden rekening met een langere opschorting van de lessen. 'Het zal afhangen van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Maar als ik Marc Van Ranst hoor zeggen dat het een jaar zal duren voor de situatie weer normaal wordt, denk ik dat het utopisch is dat we na de paasvakantie opnieuw naar de orde van de dag kunnen gaan', aldus zegt Lieven Boeve.

Boeve hoopt dat er snel duidelijkheid komt over hoe het derde trimester er zal uitzien. Als de lessen helemaal niet zouden kunnen hervat worden, duiken een pak vragen op. Wat met resterende leerstof, de examens, de eindtermen, deliberaties, enz...? Veel scholen bieden al online lessen aan, maar niet alle leerstof en vaardigheden kunnen online aangeleerd worden. En ook het bereiken van kwetsbare gezinnen blijft volgens Boeve een belangrijke uitdaging. Hij vreest dat de huidige situatie 'de sociale kloof eerder zal uitdiepen dan dichten'. Iedereen zijn/haar jaar opnieuw laten doen, is volgens Boeve geen goede optie. 'Dat zou wel een heel drastische beslissing zijn. Dat zou veel geld kosten. Je zou dan ook geen afgestudeerden hebben. Ik denk dat dat disproportioneel zou zijn', aldus Boeve.

