'Bijna vijfde van bedrijven wil activiteiten binnenkort weer opvoeren'

Het aantal ondernemingen die hun omzet zien zakken of tijdelijke werkloosheid aanvragen wegens de coronacrisis, blijft stijgen. Dat blijkt uit de nieuwste wekelijkse enquête van Voka. 'Wel is de stijging van de getroffen bedrijven aan het afvlakken en wil 18 procent van de Vlaamse bedrijven binnenkort zijn activiteiten weer opvoeren', zegt de werkgeversorganisatie.

Uit de vijfde enquête van Voka blijkt dat het aantal bedrijven die omzetverlies lijden of tijdelijke werkloosheid aanvragen, nog steeds stijgt. 'Bijna negen op de tien bedrijven zien hun omzet kelderen. 30 procent heeft een omzetdaling van meer dan driekwart, waarvan de helft zelfs volledig stilligt', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. 'Ook hebben ondertussen twee op de drie ondernemingen tijdelijke werkloosheid aangevraagd.'

De toename van het aantal bedrijven met omzetverlies of tijdelijke werkloosheid, is wel niet meer zo sterk. Volgens Voka overweegt zelfs 18 procent van de ondernemers om de activiteiten weer op te voeren in de komende twee weken. 'Dit lijkt op een eerste teken van herstel', zegt Maertens. Hij benadrukt wel dat daarmee het ergste nog niet achter de rug is. 'Want grote delen van onze economie liggen plat', zegt hij. 'Voor heel wat ondernemingen is het ook bang afwachten hoe lang het nog duurt voor ze weer kunnen opstarten.'