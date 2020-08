Bij een nieuwe uitbraak van het coronavirus in een rusthuis in Wijnegem zijn nog eens 19 bewoners en 11 medewerkers besmet geraakt. En dat terwijl daar twee weken geleden ook al eens 21 besmettingen werden vastgesteld. Enkele bewoners zijn ernstig ziek. De civiele bescherming is er ter plaatse en het Rode Kruis staat klaar om hulp te bieden. Het woonzorgcentrum was al in lockdown, maar dat heeft nieuwe besmettingen dus niet kunnen voorkomen.