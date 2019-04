U heeft het gisteren misschien gemerkt, maar op de Antwerpse meir was er meer politietoezicht.Dat kwam omdat een onbekende op instagram had gedreigd met een aanslag. De man of vrouw had een foto gepost met wapens met daarbij de uitspraak: "we gaan ze aanpakken". De politie schoot meteen in actie en was de hele dag extra aanwezig. Uit onderzoek bleek later dat er geen gevaar is voor de stad. Of de persoon die de bedreiging geuit heeft, is opgepakt, is onduidelijk.