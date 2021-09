Nieuws Bijzonder geschenk van werkgever: ontbijt op 40 meter hoogte

De werknemers van PSA in de haven kregen vandaag een bijzonder geschenkje van hun werkgever. Geen bon of een uurtje bowling maar wel een ontbijt in the sky. Op 40 meter hoogte, en dat boven de containers aan hun terminal.