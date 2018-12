Bijzonder kerstcadeau in Planckendael

In Planckendael pakken ze zo net voor de kerstvakantie nog uit met heuglijk nieuws.

Want er is een babykoala geboren. De geboorte dateert al van in juni, maar koala's zitten meestal zo'n 6 tot 8 maanden in de buidel. De baby zit ook nu nog veilig en warm in de buidel van mama Alinga, maar af en toe komt het kleintje al wel eens piepen en dan kan je een snoet, een pootje of een oortje zien. En vaak zie je de buidel ook fel bewegen. Het is voor mama Alinga en papa Maka al hun tweede kleintje op een jaar tijd.