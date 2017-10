Bijzonder nieuw jeugdhuis in Deurne

Kilalo, dat betekent brug in het Swahili. En dat is ook de naam van een Afrikaanse jeugdvereniging hier in Antwerpen. Bij Kilalo willen ze bruggen bouwen tussen verschillende culturen. En dat doen ze door jongeren te begeleiden en ze te ondersteunen. Zowel in onderwijs, cultuur als in vrijetijdsbesteding. Een tijdje geleden won de organisatie nog de Bronzen pagadder, een prijs van de katholieke beweging.net. Nu openenen ze de deuren van een jeugdhuis in Deurne.