Bijzondere expo van de Indiase kunstenares Shilpa Gupta in het M HKA

Het Antwerpse Schipperskwartier werd vannacht opgeschrikt door een explosie. In de Oudemansstraat blies zwaar vuurwerk de voordeur uit een woning. Er is ook schade aan de gevel. Op het gelijkvloers is er een tattooshop, daarboven zijn ook enkele appartementen. Het is al de tweede keer in drie weken tijd dat het pand geviseerd wordt. Eind april werd de vitrine van de tattooshop beschoten. Vannacht ontplofte dus zwaar vuurwerk voor de deur die naar de bovenliggende appartementen leidt. Het Antwerpse parket is een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk of er een link is met het drugsmilieu.