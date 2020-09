Het is vandaag World Cleanup day. 400 vrijwilligers verzamelden in Antwerpen om het afval langs de Schelde en verschillende dokken op te ruimen. Door zwerfvuil langs de rivieren te op te rapen, vermijden ze dat het naar de zee stroomt. Want ieder jaar belandt er 8 miljard kilogram afval in de oceanen. Het grootste deel komt daar terecht via de rivieren.