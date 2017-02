Bijzondere nonnen houden toezicht op het Falconplein

Het Falconplein wordt nog teveel geassocieerd met prostitutie en criminaliteit, en de rijke geschiedenis wordt maar al te vaak over het hoofd gezien. Een groep jongeren die gepassioneerd zijn door de geschiedenis van het plein willen de reputatie van het plein verbeteren en doen beroep op nonnen van het Flacontinnenklooster.

Een levensgroot figuur in het midden van het Falconplein toont nu een vrome non aan de ene zijde waar het klooster ooit was, met aan de andere zijde - de kant van het Schipperskwartier - een knipoog naar de rosse buurt dmv een naakte vrouw. Met deze actie willen de jongeren de onbekende kloostergeschiedenis - die van de heilige Ursula en de 11000 maagden - aan het licht brengen en de taboe rond prostitutie doorbreken.

Vanwege de constructie van een ondergrondse parkeergarage voor het ‘De Schilden’ buurtcomplex zijn er 10 jaar geleden opgravingen gebeurd waarbij de restanten van een klooster aan het licht kwamen. Dit klooster werd in 1350 gesticht door Falco de Lampagne, die het plein voor het Onze-Lieve-Vrouwendaalklooster naar zichzelf vernoemde. Enkele jaren later stierf hij en liet de nonnen achter met een hoop schulden. Daarna ging het enkel bergafwaarts met het klooster: het is meermaals getroffen door de plaag, en werd verwoest in een brand. In 1784 werd het klooster gesloten door keizer Jozef II en in 1792 omgevormd tot militair hospitaal. Napoleon vormde het voormalige kloostergebouw om tot de Falconkazerne als onderdeel van zijn plannen voor de Antwerpse haven. De kazerne werd uiteindelijk in 1941 gesloopt. en werd in de 19e eeuw omgevormd tot militaire kazerne. Het enige dat vandaag nog overblijft van het klooster, is de toegangspoort op het Falconplein. Die rijke geschiedenis mag voor de 'vrienden van Falco de Lampagne' niet verloren gaan en daarom voeren ze deze actie.

(foto : de vrienden van Falco de Lampagne)