En dan is er ook nog een jarige die we moeten vieren vandaag.. Lunchbox, al 20 jaar een bijzonder populair adresje op het Theaterplein in Antwerpen, pal over de Stadsschouwburg. En uitbater Tom, die is maar wat trots op die verjaardag. Want hij mag zich gerust dé pionier van de gezonde lunch in Antwerpen noemen.