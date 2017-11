Billie is terecht

Billie is terug bij zijn baasje. Billie is het Maltezer-hondje dat twee weken geleden gestolen werd aan de Carrefour in de Antwerpse Pacificatie-straat.





Een gezin uit het Brusselse had Billie op straat gekocht van een onbekende man. Tweehonderd euro hadden ze ervoor betaald. Toen het gezin het hondje voor alle veiligheid wilde laten onderzoeken door een dierenarts in Strombeek-Bever, kon die aan de hand van de chip zien dat het om de gestolen Maltezer ging. De kinderen van de nieuwe eigenaars waren er het hart van dat ze hun nieuwe hondje moesten afgeven, maar baasje Anne en haar man zijn natuurlijk dolblij.