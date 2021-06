Een honderdtal actievoerders, gewapend met eieren, verzamelden vanavond aan de boeienweide op linkeroever. Morgen wordt er in het Vlaams Parlement gestemd over de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling. De oprichting van zo’n commissie is een belangrijke eerste stap in het uitklaren van dit dossier. Verschillende politici van de oppositie, maar ook van de meerderheid, hebben zich al uitgesproken voor de oprichting van zo’n commissie. Om ervoor te zorgen dat zij niet meer terugkomen op hun woorden, willen de actievoerders hier op Linkeroever zich dus laten horen. Mieke Windey van Grondrecht geeft tekst en uitleg.