Gisteren heeft de politie een controleactie gehouden in het Schipperskwartier en op de Kerstmarkt. Samen met de mobiele eenheid, het wijkteam van de regio, het verkeersondersteuningsteam en het fietsteam Orida controleerden ze 32 personen en 12 voertuigen. De bedoeling van de actie was om overlast te beperken. Zeven keer was iemand aan het wildplassen. Eén keer had iemand op de grond gespuwd waarvoor net als voor het wildplassen een GAS-boete volgde. Drie keer werd iemand met drugs betrapt waarvoor een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld werd. Eén iemand verkeerde in staat van openbare dronkenschap. Dan waren er nog twee bestuurders die onder invloed bleken te rijden. Eén van hen had te veel gedronken, de andere had drugs genomen. Bij de actie werden cannabis, speed en een auto in beslag genomen.