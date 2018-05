DNA data-bank moet doorbraak brengen in onopgeloste verdwijningen

Er is weer hoop voor honderden onopgeloste verdwijningszaken, want vanaf deze zomer komt er een DNA-databank Vermiste Personen.



Daardoor kan het DNA van elke vermiste of zijn familie vergeleken worden met alle gevonden lichamen. Dankzij de databank kan er mogelijk een doorbraak komen in heel wat onopgeloste zaken. Zoals dat van Britta Cloetens. De jonge vrouw die vermoord werd, maar van wie het lichaam nog altijd niet gevonden is. Of dat van Hodei, de Baskische jongeman die hier in Antwerpen verdween en teruggevonden werd in Kattendijkdok.

(Afbeelding : Pixabay)