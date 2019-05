Binnenkort geen paardenkoetsen meer in centrum van Antwerpen (VIDEO)

Het stadsbestuur gaat geen nieuwe vergunningen meer uitreiken voor paardenkoetsen, die toeristische rondritjes door het centrum maken. Wanneer de laatste koetsier er mee stopt, wordt dat stukje definitief verleden tijd.





In Gent is beslist om al vanaf 2020 geen ritjes met paardenkoetsen meer toe te laten. Zover gaan ze in Antwerpen nog niet. Hier kiezen ze voor een uitdoofbeleid. Er is momenteel nog maar één iemand die zulke ritjes aanbiedt aan toeristen, op en rond de Grote Markt. Er is grondige controle of de paarden goed onderhouden worden. Wanneer de eigenaar, een Wit-Rus, beslist om daar mee te stoppen zullen er geen nieuwe licenties meer worden uitgereikt.