Binnenkort met de tram naar het Eilandje

Goed nieuws voor de Antwerpse mobiliteit. Begin juni zal de nieuwe tram rijden die het Eilandje en het Noorden van Antwerpen verbindt.

Eigenlijk had de tramlijn nu al in gebruik moeten zijn, maar door problemen met de ondergrond liep het project vertraging op. Nu wordt de laatste hand aan de sporen gelegd. Op 4 juni is er een feestelijke opening. Het was belangrijk dat de Noorderlijn voor juni klaar was, omdat dan grote werkzaamheden beginnen aan het plein voor de Opera.