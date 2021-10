Nieuws Binnenkort ook deelbakfietsen in de stad: "Wel niet zomaar ergens achterlaten zoals een deelstep."

Er komen elektische deelbakfietsen in de stad. Over een paar maanden toch. Na de fietsen en de steps zal je dus ook via een app gebruik kunnen maken van bakfietsen. Omdat ze zo groot zijn, zal je die niet zomaar overal in de stad mogen achterlaten. Dat mag enkel in aangeduide dropzones.