Binnenkort ook groenteboeren op Stadsbrouwerij De Koninck

Bier was al aanwezig op Stadsbrouwerij De Koninck. De kazen van kaasaffineurs Van Tricht liggen intussen al enkele jaren te rijpen in de brouwerij en in hun winkel koop je de lekkerste kazen. Chocolatier JITSK maakt er zijn zoete creaties en culinaire fotograaf en uitgever Tony Le Duc geeft kooksessies en workshops in het voormalige labo. Slagers De Laet & Van Haver hebben er hun eigen atelier en het duo chef-kok Bert-Jan Michielsen en sommelier Luc Dickens openden er hun eigen restaurant. Bakker Kenney kreeg er zijn eigen bakkerij en Kasper Stuart en Jord Althuizen palmen met hun BBQ-restaurant Black Smoke de centrale toren op de site in. Wat er nog ontbrak op het menu? Groenten! Maar met de komst van Ons Logisch voedsel, wordt ook dat plekje op je bord opgevuld.

Wie af en toe over de vloer komt bij Stadsbrouwerij De Koninck, kocht misschien al wel eens een komkommer, courgette of kerstomaten bij Ole Deschout en Maaike Mussche. Binnenkort krijgen de biologische groenteboeren een vast plekje op de brouwerij. Tweemaal per week zullen ze hun ‘logisch voedsel’ vanop het platteland naar de stad brengen. Stadsbrouwerij De Koninck wordt hun belangrijkste verkooppunt. Je kan er niet enkel je groentepakket afhalen, er worden ook kookdemo’s en infomomenten georganiseerd. Afhalen kan vanaf april op dinsdag en donderdag tussen 15u en 19u.

Van het platteland naar de stad

‘Logisch voedsel’, dat zijn biologische groenten, zonder pesticiden of kunstmest, op een ecologisch en duurzame manier geteeld. De boer of producent krijgt er een eerlijk loon voor en het product legt zo weinig mogelijk kilometers af.

Precies wat Ole Deschout en Maaike Mussche doen. Op hun veld in Lier telen Ole en Maaike meer dan 75 verschillende soorten groenten. Wekelijks zijn er 7 à 10 soorten oogstklaar, dat is ‘de oogst van de week’. Er komen geen machines aan te pas, alles wordt met de hand gedaan. En door rechtstreeks aan de klant te verkopen, blijven de groenten van topkwaliteit ook betaalbaar. De helft van de groenten gaat naar een aantal restaurants als Graanmarkt 13, Loes&Krikke, Cafe Kamiel, Sail&Anchor. De andere helft is gereserveerd voor oogstaandelen voor Antwerpse gezinnen.

Oogstaandelen

Die ‘oogstaandelen’, kan je vergelijken met een echt aandeel. Je deelt in de winst, maar evengoed in het verlies – als dat er is. Gedurende het hele seizoen, van april tot december krijg je jouw wekelijkse aandeel van de oogst in de vorm van een groentepakket. Je hoeft niet per se een oogstaandeel te kopen, je kan ook gewoon langskomen op de brouwerij voor een los pakket ‘oogst van de week’.



Tweemaal per week brengen Ole en Maaike de oogst van hun 1 hectare grote veld naar de stad. Hun belangrijkste verkooppunt wordt Stadsbrouwerij De Koninck. Vanaf april kan je hen op dinsdag en donderdag terugvinden tegenover The Bakery. Op 21 februari geven de twee een info-moment, in de kelder onder de Butcher’s Store en Only Cheese. Meer info vind je op de Facebookpagina https://www.facebook.com/onslogischvoedsel/ en de website www.onslogischvoedsel.be

Hoe het werkt?

Er bestaan drie formules voor de oogstaandelen:

495 euro/seizoen : voor één à twee personen

800 euro/seizoen : voor 2 à 4 personen

1200 euro/seizoen : voor 4 à 6 personen

Elke week krijg je een mailtje met daarin de oogst die verwacht wordt, tips, recepten en updates over het veld. Af en toe worden er ‘meewerkdagen’ georganiseerd, bijvoorbeeld als het tijd is om de tomaten te planten. En tijdens een ‘inmaaksessie’ leer je bijvoorbeeld passata maken. Er bestaan ook ‘schooljaarabonnementen’, waarbij je van april tot december groentepakketten krijgt, maar niet in juli en augustus.

Waar? In de binnenstraat bij Stadsbrouwerij De Koninck, Boomgaardstraat 1, 2018 Antwerpen – vlak tegenover The Bakery

Wanneer? Vanaf april, elke dinsdag en donderdag

Website: Inschrijven doe je via www.onslogischvoedsel.be