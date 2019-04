Het Antwerpse autodeelsysteem poppy zal binnenkort ook actief zijn in Brussel.

Poppy heeft in Antwerpen al heel wat wagens en scooters rondrijden. Maar nu nemen de eigenaars van het bedrijf het Brusselse Zipcar over. En dat heeft ook gevolgen voor Antwerpenaars. Want wie nu met zo'n poppy-wagen naar Brussel rijdt, kan die daar dan ook gratis achterlaten in een homezone. Het is wel nog maar een test.